VIDEO: विराट आउट या नॉटआउट? कोहली के विकेट ने खड़ा किया विवाद

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे पर्थ टेस्ट मैच में कप्तान विराट कोहली ने अपने टेस्ट करियर का 25वां शतक जड़ा। मैच के तीसरे दिन पैट कमिंस ने विराट कोहली की पारी का अंत किया। उन्होंने 257 गेंदों में 123 रनों की शानदार पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी में 13 चौके और एक छक्का जड़ा। कोहली पर्थ की लाइवली पिच पर शानदार खेले।

विराट कोहली का विकेट ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बड़ा ब्रेकथ्रू था। पीटर हैंड्सकॉम्ब ने शानदार कैच पकड़ा। हालांकि, ऐसा लग रहा था कि गेंद उनके हाथ में आने से पहले जमीन को छू चुकी थी। विराट कोहली ने एक लूज ड्राइव खेला और गेंद उनके बल्ले से लग कर दूसरी स्लिप में खड़े हैंड्सकॉम्ब के पास चली गई।

विराट कोहली का 25वां टेस्ट शतक, जानिए क्या रिकॉर्ड बने और क्या टूटे

मामला थर्ड अंपायर के पास पहुंचा। सॉफ्ट सिग्नल आउट आया। सॉफ्ट सिग्नल नॉट आउट का भी आ सकता था. लेकिन ऐसा लगा कि विराट कोहली नॉट आउट के मुकाबले आउट ज्यादा दिखाई दिए। विराट कोहली के इस विकेट पर सोशल मीडिया पर एक बार फिर से बहस छिड़ गई है।

OUT or NOT OUT? King #Kohli departs for a magnificent 123. #AUSvIND https://t.co/oAKdXyg0yK pic.twitter.com/bdo6HQT9WX