विराट कोहली ने टी20 क्रिकेट में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, इस मामले में धोनी से आगे RCB स्टार

Most Matches Played by a Player For a Team in T20 Cricket: राजस्थान रॉयल्स (आरआर) और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) रविवार को आईपीएल के 60वें मुकाबले में आमने-सामने हैं। आरसीबी ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी। आरसीबी के स्टार प्लेयर विराट कोहली ने मैदान पर उतरते ही एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। कोहली टी20 क्रिकेट में एक टीम के लिए 250 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। आइपीएल की शुरुआत साल 2008 में हुई थी और कोहली तब से आरसीबी का हिस्सा हैं। उन्होंने आरसीबी के लिए आईपीएल में 235 और चैंपियंस लीग टी20 में 15 मैच खेले।

चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी टी20 क्रिकेट में एक टीम के लिए सर्वाधिक मैच खेलने वाले प्लेयर्स की लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। वह सीएसके के लिए 240 मैच खेल चुके हैं। उनके बाद समित पटेल हैं, जिन्होंने नॉटिंघमशायर का 220 मैचों में प्रतिनिधित्व किया। वहीं, चौथे पायदान पर दिग्गज ऑलराउंडर कीरोन पोलार्ड हैं। पोलार्ड मुंबई इंडियंस (एमआई) की ओर से 211 मैचों में मैदान पर उतरे। फेहरिस्त में पांचवें नंबर पर स्टीवन क्रॉफ्ट हैं। उन्होंने 209 मैचों में लंकाशायर का प्रतिनिधित्व किया।

इंटरनेशनल क्रिकेट में कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके कोहली ने हाल ही में आईपीएल में सात हजार रन का आंकड़ा किया था। वह भारतीय लीग में सात हजार रन पूरे करने वाले पहले बल्लेबाज हैं। उनके बाद पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) के शिखर धवन (6599) और दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) के डेविड वॉर्नर (6265) हैं। इसके अलावा, कोहली किसी एक टीम के लिए एक टूर्नामेंट में में इतने रन बनाने वाले भी पहले खिलाड़ी हैं। कोहली आईपीएल में 50 अर्धशतक और 5 शतक जमा चुके हैं।