विराट कोहली पर साधा था निशाना, खुद ही ट्रोल हो गए जिम्मी नीशम

न्यूजीलैंड के हरफनमौला खिलाड़ी जिम्मी नीशम भारतीय कप्तान विराट कोहली और एशेज सीरीज पर ट्वीट करने के बाद अब भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों के निशाने पर आ गए हैं। इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज रोरी बर्न्स ने आस्ट्रेलिया के साथ जारी एशेज सीरीज के पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन जब 125 रनों की नाबाद पारी खेली तो नीशम ने ट्वीट करते हुए लिखा, “रोरी बर्न्स के अब उनके पहले एशेज सीरीज की पहली पारी में विराट के पूरे एशेज करियर से भी ज्यादा रन हो गए हैं।”

Rory Burns now has more runs in his first Ashes innings than Virat Kohli has in his entire Ashes career 🤷‍♂️

नीशम के इस ट्वीट को जहां कुछ लोगों ने मजाक बताया तो वहीं कुछ लोगों ने कहा कि नीशम के कद के हिसाब से यह सही ट्वीट नहीं था। प्रशंसकों ने नीशम के ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा, “विराट कोहली ने एशिया कप में इंग्लैंड और आस्ट्रेलिया के सभी खिलाड़ियों से ज्यादा रन बनाए हैं।”

एक यूजर्स ने लिखा, “यह आपकी अब तक की सबसे मजाकिया बात है।” दूसरे यूजर्स ने लिखा, “कम से कम वह (कोहली) आपकी तरह टीम में जगह पाने के लिए संघर्ष तो नहीं कर रहे हैं।”

एक अन्य यूजर्स ने लिखा, “जब मैंने गूगल पर यह सर्च किया कि नीशम ने एशेज में कितने रन बनाए हैं और कितने विकेट लिए हैं तो फिर मेरे कम्प्यूटर स्क्रीन पर दो बड़े जीरो दिखाई दिए। नीशम का और जीरो का अच्छा संबंध है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपने एक क्रिकेटर बनना क्यों पसंद किया।”

प्रशंसकों के इतने सारे ट्वीट से परेशान होकर आखिरकार नीशम को अपनी सफाई देनी पड़ी। नीशम ने इसका जवाब देते हुए लिखा, “मुझे नहीं लगता है कि आप लोग मेरे मजाक का मतलब समझ पाए हैं। मेरे मजाक का मतलब यह था कि कोहली एशेज में नहीं खेल सकते क्योंकि वह भारतीय हैं।”

I don’t think you understand the premise of the joke.



The joke is that Virat Kohli can’t play in the ashes because he’s Indian.



Thus it would be a silly statement for me to compare his ashes runs to those of Rory Burns, an Englishman.



It elicits a response of surprise https://t.co/eAnXW7KSe5