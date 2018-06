PICS: पूरी तरह फिट हैं विराट कोहली, वर्कआउट डिटेल्स शेयर कर सबको चौंकाया

भारत को इसी महीने के अंत में इंग्लैंड दौरे के लिए रवाना होना है। आयरलैंड के खिलाफ दो मैचों की ट्वंटी20 सीरीज के बाद भारत को इंग्लैंड के खिलाफ टी20, वनडे और टेस्ट सीरीज खेलनी है। कप्तान विराट कोहली इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के दौरान गर्दन में चोट लगा बैठे थे, जिसके बाद माना जा रहा था कि वो शायद ही आयरलैंड के खिलाफ ट्वंटी20 सीरीज में टीम का हिस्सा होंगे। विराट ने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है औैर अब जिम में जमकर मेहनत कर रहे हैं।

चोट से उबरने के दौरान विराट ने डॉक्टर की सलाह के हिसाब से जिम किया था और हेवी वर्कआउट दूर थे, लेकिन अब एक बार फिर वो अपनी फिटनेस के लिए हेवी वर्कआउट करना शुरू कर चुके हैं। 15 जून को बेंगलुरु की नेशनल क्रिकेट अकैडमी (एनसीए) में यो-यो टेस्ट पास करने के बाद विराट ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर अपने हेवी वर्कआउट की फोटो के साथ डिटेल्स भी शेयर की हैं।

विराट ने वर्कआउट की फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'आज का सेशन, जिसमें बैंड वर्क किया जो लोअर बॉडी को मजबूत करती है।' विराट ने अपने पूरे वर्कआउट की डिटेल्स शेयर की है, जो जानकर आप हैरान रह जाएंगे, लेकिन आपको ये भी समझ आ जाएगा कि फिट रहना इतना भी आसान नहीं है।

Today's session included a lot of band work for lower body strengthening; including lateral band walk, monster walk and then striding a distance of 80 meters x 12 repetitions at speed of 16km/hr on treadmill. 15 second break between each stride and completing 2 sets of 12. pic.twitter.com/Mc5L8Lhk10