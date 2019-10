शोएब अख्तर ने विराट कोहली की कप्तानी को लेकर कही ये बड़ी बात

पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली की जमकर तारीफ की है। 30 वर्षीय विराट को अख्तर ने गेंदबाजों का कप्तान बताया है। भारतीय क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच 203 रनों से जीता था। इस मैच में भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। पहली पारी में आर अश्विन ने सात विकेट झटके, जबकि दूसरी पारी में मोहम्मद शमी ने पांच विकेट लिए।

30 वर्षीय विराट के लिए शोएब अख्तर ने कहा, 'विराट कोहली गेंदबाजों के कप्तान हैं। जब वो गेंदबाजों के साथ होते हैं तो कप्तानी नहीं करते बल्कि विरोधी टीम को उनके गेंदबाज जिस तरह से परेशान करते हैं उसका मजा लेते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि भारतीय गेंदबाजों के पास इतना अच्छा कप्तान है।' अख्तर ने इसके अलावा शमी की जमकर तारीफ की और साथ ही रोहित शर्मा की बल्लेबाजी की भी जमकर प्रशंसा की है। अख्तर ने इस दौरान इस बात का खुलासा किया कि जब विश्व कप सेमीफाइनल में भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ हार झेलनी पड़ी थी, तो उससे शमी काफी परेशान थे।

शमी को लेकर अख्तर ने कही ये बात

शमी ने इस हार के कुछ दिन बाद अख्तर को फोन किया था और अख्तर ने उन्हें हार नहीं मानने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा, 'भारत की विश्व कप में निराशाजनक हार के बाद एक दिन शमी ने मुझे फोन किया और कहा कि वो दुखी हैं कि भारत के लिए अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके। मैंने उन्हें कहा कि मायूस मत हो और फिटनेस बरकरार रखो। होम सीरीज आ रही है और मैं कह रहा हूं कि तुम अच्छा प्रदर्शन करोगे।'

Revealing a special conversation I had with #FantasticShami about his future Plans and some tips for bowlers! Watch now: https://t.co/d3Pddokm8U pic.twitter.com/lzEQMx0486