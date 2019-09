अपने फाउंडेशन के युवा एथलीटों से मिले विराट कोहली, कहा- भारत में खेलों का भविष्य उज्जवल है

​भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ऐसे व्यक्तित्व हैं जो इस खेल के अलावा भी बहुत सारे कामों में दिलचस्पी रखते हैं। वनडे में आईसीसी के बेस्ट बैट्समैन होने और क्रिकेट के सभी प्रारूपों में भारत की कप्तानी करने के अलावा विराट कोहली बहुत सारे युवा एथलीटों के मेंटोर भी हैं। वह सभी खेलों के युवा खिलाड़ियों को 'विराट कोहली फाउंडेशन' की मदद से जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने का काम करते हैं। विराट का फाउंडेशन प्रतिभाशाली युवा एथलीटों को स्कॉलरशिप और संसाधन उपलब्ध कराता है, जिसके जरिए ये युवा एथलीट खेल के क्षेत्र में अपने सपने को पूरा कर सकें।

It was a special day interacting with the #ViratKohliFoundation athletes.

With discpline, determination and dedication we can scale great heights in becoming a sporting nation. The future of Indian sport is truly bright. See you soon.🙏🏻🇮🇳🇮🇳 #JaiHind pic.twitter.com/qDXjKHkG5a