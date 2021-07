विराट कोहली ने फोटो को शेयर कर लिखा ऐसा मैसेज, पत्नी अनुष्का शर्मा ने कुछ ऐसे किया रिऐक्ट

टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली पीठ में अकड़न के चलते इंग्लैंड टेस्ट सीरीज से पहले इकलौते तीन दिवसीय प्रैक्टिस मैच में बल्लेबाजी के लिए नहीं उतर सके। विराट ने हालांकि बैटिंग प्रैक्टिस शुरू कर दी है और फिटनेस को लेकर मैसेज दिया है कि वह इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में खेलने के लिए उपलब्ध रहेंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टेस्ट सीरीज 4 अगस्त से खेली जानी है। भारत और काउंटी सिलेक्ट XI के बीच तीन दिवसीय प्रैक्टिस मैच ड्रॉ पर छूटा, इसके बाद विराट ने इंग्लैंड दौरे की 2018 की एक फोटो शेयर कर दिल जीत लेने वाला मैसेज लिखा है। इंग्लैंड के 2018 दौरे पर विराट कोहली ने जबर्दस्त बल्लेबाजी की थी और 593 रन ठोके थे। भारत ने वह सीरीज 1-4 से गंवाई थी।

उस दौरे की फोटो शेयर करते हुए विराट ने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'याद रखिए कि आप कौन हैं, किसी और को अपने आपको यह मत समझाने दीजिए कि आप क्या हैं। (Remember who you are and don’t let ANYONE convince you otherwise.)' विराट की इस पोस्ट पर पत्नी अनुष्का शर्मा ने भी रिऐक्ट किया है। विराट के लिए इंग्लैंड दौरा बहुत अहम है। 2014 में इंग्लैंड दौरे पर बुरी तरह फेल होने के बाद ऐसा माना जाने लगा था कि विराट का इंटरनेशनल करियर खत्म हो सकता है, लेकिन इसके बाद उन्होंने जबर्दस्त वापसी करते हुए अपने प्रदर्शन से आलोचकों का मुंह बंद कर दिया था।

विराट लंबे समय से सेंचुरी नहीं लगा पाए हैं और ऐसा माना जा रहा है कि वह इस टेस्ट सीरीज में अपने शतकों का सूखा जरूर खत्म करेंगे। 2014 में जेम्स एंडरसन ने जहां विराट को काफी परेशान किया था, वहीं 2018 में वह विराट को एक बार भी आउट नहीं कर पाए थे। विराट ने 2018 में इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में 149 और 51 रनों की पारी खेली थी।