विराट की धांसू डबल सेंचुरीः जानिए सचिन तेंदुलकर से लेकर वीवीएस लक्ष्मण तक किसने क्या कहा

टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पुणे टेस्ट की पहली पारी में नॉटआउट 254 रनों की शानदार पारी खेली। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज जारी है और सीरीज के दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन विराट ने ये धांसू पारी खेली। इस पारी के दौरान विराट कोहली ने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। टेस्ट में पहली बार विराट ने 250 रनों का आंकड़ा पार किया है। इस पारी के बाद क्रिकेट जगत की तमाम बड़ी हस्तियों ने विराट की जमकर तारीफ की है। सचिन तेंदुलकर ने विराट को इस पारी के लिए बधाई दी।

वहीं वीवीएस लक्ष्मण ने ट्वीट में लिखा, 'विराट कोहली ने एक बार फिर दिखा दिया है कि कैसे लंबी पारी खेलते हैं। उम्मीद करता हूं कि युवा क्रिकेटर इस पारी को देखे होंगे और इससे कुछ सीखे होंगे।' विराट ने 336 गेंदों का सामना किया और इस दौरान 33 चौके और दो छक्के लगाए। विराट ने आखिरी के कुछ ओवर में काफी तेज बल्लेबाजी की और भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है।

Congrats to @imVkohli on his double hundred and @mayankcricket for his hundred. Well played guys. Keep it up!#INDvsSA pic.twitter.com/FBJ30l911E — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) October 11, 2019

विराट 254 रनों पर नॉटआउट थे, लेकिन उन्होंने टीम के बारे में सोचा और अपने ट्रिपल सेंचुरी के बारे में बिना सोचे पारी घोषित कर दी। भारत की ओर से सबसे ज्यादा टेस्ट डबल सेंचुरी का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम दर्ज हो चुका है। विराट से पहले सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग के खाते में छह-छह डबल सेंचुरी थीं, विराट की ये सातवीं टेस्ट डबल सेंचुरी है।

विराट को लेकर जानिए किसने क्या ट्वीट किया-

Take a bow @imVkohli One more 200 and one more example of how to play & build long innings. Great exhibition of determination, concentration, stroke play and more importantly how to execute your gameplan. Hope young cricketers are watching and learning. #INDvsSA — VVS Laxman (@VVSLaxman281) October 11, 2019

Congratulations @imVkohli bro on your stupendous innings and a record of 7 double centuries 🤜🏻🤛🏻 pic.twitter.com/LUWY43Dvz9 — Shikhar Dhawan (@SDhawan25) October 11, 2019

Unbeatable, unstoppable! @imVkohli, you are setting the bar higher each time. Congratulations on the double ton, brother. Shine on! — Suresh Raina🇮🇳 (@ImRaina) October 11, 2019

Congratulations #KingKohli on a record 7th double ton. Setting new benchmarks and raising your own high standards, a real champion @imVkohli pic.twitter.com/pssJM0ASBt — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) October 11, 2019