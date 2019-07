रायडू के संन्यास पर विराट कोहली का ट्वीट, बताया- टॉप खिलाड़ी

विश्व कप टीम में अनदेखी के बाद क्रिकेट के सभी प्रारूपों को अलविदा कहने वाले मध्यक्रम के बल्लेबाज अंबाती रायडू (Ambati Rayudu) को भारतीय कप्तान विराट कोहली ने शीर्ष स्तर का खिलाड़ी कहा। भारत के मध्यक्रम के बल्लेबाज अंबाती रायडू ने बुधवार को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने बुधवार को एक बयान जारी कर इसकी पुष्टि की।

अंबाती रायडू ने बीसीसीआई को पत्र लिख कर संन्यास की जानकारी दी। हालांकि, इस मुद्दे पर बयान लेने के लिए बल्लेबाज से संपर्क नहीं हो पाया। बीसीसीआई ने अपने बयान में कहा, “रायडू ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का फैसला किया है।”

विराट कोहली टि्वटर पर अंबाती रायडू को शुभकामनाएं देते हुए लिखा, ''आगे के लिए शुभकामनाएं। आप एक शीर्ष स्तर के खिलाड़ी हैं।'' विश्व कप टीम में दो बार अनदेखी के बाद रायडू ने बुधवार को खेल को अलविदा कह दिया।

