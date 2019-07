विराट कोहली ने बुजुर्ग फैन के पैर छूकर लिया आशीर्वाद, फिर कर दिया ये खास वादा

ICC World Cup 2019, India vs Bangladesh: बांग्लादेश के खिलाफ विश्व कप मैच के दौरान वुवुजेला बजाकर इंटरनेट पर छाने वाली 87 वर्षीय भारतीय प्रशंसक ने कहा है कि कप्तान विराट कोहली ने उन्हें भारत के बाकी बचे मैाचों के टिकट देने का वादा किया है।

चारुलता पटेल ने प्रत्येक बाउंड्री पर पीले रंग का वुवुजेला बजाकर और भारतीय ध्वज लहराकर सभी का ध्यान खींचा था। उनके इस उत्साह को विराट कोहली और भारतीय उप कप्तान रोहित शर्मा ने भी देखा और दोनों मैच के बाद उनसे मिले और यहां तक कि उनके पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया।

चारुलता ने 'टाइम्स नाऊ से कहा, ''विराट मैच के बाद मेरे से मिलने आया। उसने मेरे पैर छुए और मैंने उसे आशीर्वाद दिया। मैं उसे अच्छा काम जारी रखने और विश्व कप जीतने को कहा। मैं हमेशा भारतीय टीम की सफलता के लिए प्रार्थना करती हूं। मैं तहेदिल से भारतीय क्रिकेट टीम को शुभकामनाएं देती हूं।''

लंदन से टीम की हौसलाअफजाई के लिए पहुंची इस प्रशंसक ने कहा, ''विराट ने कहा कि वह बाकी बचे 2-3 मैचों में मुझे देखना चाहेगा लेकिन मैंने उसे कहा कि मेरे पास टिकट नहीं हैं और इसके बाद उसने कहा कि चिंता मत कीजिए मैं आपको ये दे दूंगा।''

तिरंगा स्कार्फ पहनकर पहुंची चारुलता की भारतीय खिलाड़ियों के साथ बातचीत आईसीसी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर भी साझा की गई थी। विराट कोहली ने भी टि्वटर पर चारुलता और अन्य भारतीय प्रशंसकों का आभार जताया।

भारतीय कप्तान ने ट्वीट किया, ''हमारे सभी प्रशंसकों विशेषकर चारुलता पटेल को उनके प्यार और समर्थन के लिए शुक्रिया कहना चाहता हूं। वह 87 बरस की हैं और मैंने जिन्हें देखा उनमें संभवत: सबसे अधिक जज्बे और प्रतिबद्धता वाली प्रशंसक हैं। आयु सिर्फ एक संख्या है, जज्बा आपको काफी आगे तक ले जाता है।''

Also would like to thank all our fans for all the love & support & especially Charulata Patel ji. She's 87 and probably one of the most passionate & dedicated fans I've ever seen. Age is just a number, passion takes you leaps & bounds. With her blessings, on to the next one. 🙏🏼😇 pic.twitter.com/XHII8zw1F2