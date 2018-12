PIC: ऑस्ट्रेलियाई फैन्स ने दी विराट को गाली, कोहली ने इस अंदाज में दिया जवाब

भारतीय खिलाड़ियों पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉक्सिंग-डे टेस्ट के दौरान नस्लभेदी टिप्पणी की गई, जिस पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) ने पहले चेतावनी जारी की और फिर एक स्टैंड से कई दर्शकों को स्टेडियम से बाहर निकाल दिया गया। मेलबर्न मैदान के सदर्न स्टैंड के सबसे नीचे बैठे दर्शकों ने बार-बार 'शो अस योर वीजा' के नारे लगाए। इस तरह के नारे मैच के पहले दो दिन लगते रहे। सीए ने दर्शकों को पहले औपचारिक चेतावनी जारी की और तीसरे दिन दर्शकों के व्यवहार पर निगरानी रखने के बाद कई दर्शकों को बाहर निकाल दिया गया। मैच के तीसरे दिन ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों ने विराट कोहली को गालियां दीं।

मैच के तीसरे दिन नस्लभेदी टिप्पणियों के साथ-साथ स्टेडियम में बैठे ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों ने टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली को अपना टारगेट बनाया। स्टेडियम में बैठी भीड़ ने विराट कोहली को जमकर गालियां दीं।

आमतौर पर ऐसे माहौर में कोहली जल्दी अपना आपा खो बैठते हैं और नाराज हो जाते हैं, लेकिन इस बार विराट कोहली ने मेहमानों को शानदार तरीके से जवाब दिया। जब दर्शक कोहली को लगातार गालियां दे रहे थे, तब उन्होंने अपनी कैप उतारकर दर्शकों के सामने झुक गए। विराट कोहली के इस तरह के जवाब की एक तस्वीर ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने शेयर की है।

ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा है- 'भारतीय कप्तान विराट कोहली का एमसीजी ग्राउंड में गालियों से स्वागत हुआ, लेकिन उनका जवाब....'

India captain @imVkohli was greeted with the chant of "#Kohli is a wanker" by the MCG crowd.



His response... pic.twitter.com/YUTUh3woIy