मेलबर्न टेस्ट जीतकर विराट कोहली ने फैन को ऐसे किया खुश, PICS वायरल

मेलबर्न टेस्ट जीतने के बाद टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने अपने एक युवा फैन को खुश कर दिया। विराट ने मैच खत्म होने के बाद अपने बैटिंग पैड्स इस फैन को बतौर गिफ्ट दे दिए। इसके साथ ही विराट ने इस बच्चे के बैट पर ऑटोग्राफ भी दिए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा टेस्ट भारत ने 137 रनों से जीता और इसी के साथ इस सीरीज में 2-1 की अजेय बढ़त भी बना ली।

मेलबर्न टेस्ट जीतने के साथ ही विराट कोहली और टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने पूरे मैदान का चक्कर लगाया और फैन्स का शुक्रिया अदा किया। विराट ने बारिश के बावजूद भारत के लिए स्टेडियम में रुककर चियर करने वाले फैन्स को शुक्रिया कहा।

इसके बाद विराट कोहली ने सेरेमनी के बाद इस युवा फैन को अपने बैटिंग पैड्स दे दिए। विराट से पैड्स और ऑटोग्राफ पाकर यह युवा फैन भी काफी खुश नजर आया।

@imVkohli Handed over his batting pads to the young boy at MCG today after winning the 3rd Test #AUDvIND pic.twitter.com/UUEMcnYi0b