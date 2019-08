INDvsWI: विराट कोहली पढ़ रहे थे ये किताब, जानें फैन्स ने किए कैसे-कैसे कमेंट्स

India vs West Indies, 1st Test: जब से विराट कोहली (Virat Kohli) ने टीम इंडिया की कप्तानी संभाली है, तब से ही उनके आक्रामक व्यवहार को लेकर बातें होती रही हैं। विराट कोहली के मैदान और मैदान के बाहर व्यवहार को लेकर उनकी कई बार आलोचना भी हुई है, लेकिन वह इस पर अक्सर काम बात करते हैं। 'अनिल कुंबले' वाले मामले के बाद से तो विराट कोहली को घमंडी तक कहा गया। अब विराट कोहली एक बार फिर से 'ईगो' को लेकर ट्रोल हो रहे हैं, लेकिन इस बार वग अपनी ईगो की वजह से नहीं बल्कि एक किताब की वजह से ट्रोल हो रहे हैं। इस किताब का नाम है- ‘Detox your Ego’।

भारत और वेस्टइंडीज के खिलाफ पहला टेस्ट मैच एंटिगा में खेला जा रहा है। इस मैच के दौरन विराट कोहली एक किताब पढ़ते हुए कैमरे में कैद हुए, जिसके बाद उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है। बता दें कि विराट कोहली की इस तस्वीर ने मिताली राज की भी याद दिला दी है, जो पिछले वर्ल्ड कप के दौरान किताब पढ़ते हुए स्पॉट की गई थीं।

पिछले दो साल में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, जिसके बाद विराट कोहली के व्यवहार को लेकर सवाल उठाए गए हैं। इसका सबसे ताजा उदाहरण विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच हुए विवाद की खबरें रहीं। हालांकि, विराट कोहली ने इन खबरों को झूठा बताया। वर्ल्ड कप 2019 के दौरान विराट कोहली की कप्तानी और उनके फैसलों पर भी कई सवाल उठाए गए। अब 'डिटॉक्स यॉर ईगो' नाम की इस किताब ने फैन्स को विराट कोहली को फिर से ट्रोल करने का मौका दे दिया है।

Virat reading the book, 'Detox your ego' #WIvIND — Aishu Haridas (@imaishu_) August 23, 2019

The trend of Indian captains reading books continues. #WIvIND pic.twitter.com/zd2U6S0CIg — Johns (@CricCrazyJohns) August 23, 2019

Kohli reading this 😂😂😂🙏 pic.twitter.com/WotBKYi3Mp — Shantanu Shrivastava (@DaKingInDaNorff) August 23, 2019

Kohli reading a book "Detox Your Ego"



Wonderful 😊 — Mr. A 🏏 #20xZoom (@cricdrugs) August 23, 2019

lmao Kohli reading a book that says 7 esay steps to achieve success and happiness 😂😂dude watching too many YouTube videos these days — Sayan (@earthtrackbully) August 23, 2019

Just trying to think of who would have convinced Virat Kohli to read that "Detox your Ego" book. #WIvIND #INDvWI — Suneer (@suneerchowdhary) August 23, 2019

@StevenSylvester I think Kohli was reading your book. Expect a few hundred sudden orders from India now lol — Vedant Pratap Singh Jadon (@vpsjdon) August 23, 2019

Just saw Virat Kohli reading a

book 📖 on EGO, wondering what is his take away... #INDvsWI — Sanjay D (@Sanjay0Deva) August 23, 2019

Reason why Mike Hesson was finally selected as the Coach somewhere pic.twitter.com/rPJduc1JgZ — Manya (@CSKian716) August 23, 2019

Kohli should start reading books on true leadership and team work 😂 — Offspin.inc (@undercutter_) August 23, 2019

बता दें कि बल्ले से उपयोगी पारी खेलने के बाद तेज गेंदबाज इशांत शर्मा (42 रन पर 5 विकेट) की शानदार गेंदबाजी के दम पर भारत ने सर विवियन रिचर्डस स्टेडियम में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन शुक्रवार को 189 रन पर वेस्टइंडीज के आठ विकेट झटक कर उसे संकट में डाल दिया है। भारत ने पहली पारी में 297 रन का स्कोर बनाया था। इसे देखते हुए वेस्टइंडीज अभी भारत के स्कोर के 108 रन पीछे है जबकि उसके दो विकेट ही शेष है। स्टंप्स के समय कप्तान जेसन होल्डर 20 गेंदों पर एक चौके की मदद से 10 और मिग्यूएल कमिंस दो गेंदों पर खाता खोले बिना नाबाद लौटे। इशांत के पांच विकेटों के अलावा मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह और रवींद्र जडेजा को अब तक एक-एक विकेट मिले हैं।

इससे पहले भारत ने अजिंक्य रहाणे (81) और रवींद्र जडेजा (58) के अर्धशतकों की मदद से अपनी पहली पारी में 297 रन का स्कोर बनाया। लोकेश राहुल ने 97 गेंदों पर पांच चौकों की मदद से 44, हनुमा विहारी ने 56 गेंदों पर पांच चौकों की मदद से 32, मयंक अग्रवाल ने पांचए चेतेश्वर पुजारा ने दो और कप्तान विराट कोहली ने नौ रनों का योगदान दिया। वेस्टइंडीज की ओर से केमार रोच ने चार, शेनन गेब्रियल ने तीन, रोस्टन चेज ने दो और कप्तान जेसन होल्डर ने एक विकेट लिया।