विराट कोहली की फोटो शेयर कर BCCI ने मांगा कैप्शन, मिले मजेदार जवाब

India vs South Africa, Ranchi Test: टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली मैदान पर काफी एक्सप्रेसिव होते हैं। मैच के दौरान मैदान पर उनका डांस, उनके रिएक्शंस और सेलिब्रेशन का तरीका सोशल मीडिया पर अक्सर वायरल होता रहता है। अब एक बार फिर मैदान से उनकी एक तस्वीर वायरल हुई है। इस तस्वीर को बीसीसीआई ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया है। साथ ही इस तस्वीर पर फैन्स से कैप्शन मांगा है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर कई मजेदार जवाब आ रहे हैं।

तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन बीसीसीआई ने ऑफिशियल टि्वटर हैंडिल से विराट कोहली के एक एक्सप्रेशन की तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में विराट दोनों हाथों को उठाकर चेहरे से अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस तस्वीर को शेयर कर बीसीसीआई ने फैन्स से इस पर कैप्शन मांगा।

विराट की तस्वीर पर जमकर रिप्लाई आए। फैन्स इस तस्वीर पर मजेदार कमेंट कर रहे हैं। यहां देखिए विराट कोहली की तस्वीर पर फैन्स ने कैसे-कैसे रिएक्शन दिए हैं।

I'll do it one better pic.twitter.com/iW4762M6WE