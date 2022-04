IPL 2022: विराट कोहली के अर्धशतक का पत्नी अनुष्का शर्मा ने ऐसे मनाया जश्न, शमी ने आउट करके भी जीता दिल

विराट कोहली के 50 रन बनाने का जश्न उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा ने भी मनाया। अनुष्का का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कोहली 53 गेंदों पर 6 चौकों और 1 छक्के की मदद से 58 रन बनाकर आउट हुए।

इस खबर को सुनें