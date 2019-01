VIDEO: सि़डनी टेस्ट से पहले पाकिस्तानी गेंदबाजों ने विराट कोहली को कराई नेट प्रैक्टिस

भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया (India vs Australia) के साथ सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) पर गुरुवार (3 जनवरी) से शुरू होने जा रहे चौथे और आखिरी टेस्ट मैच में इतिहास रचने से एक जीत दूर है। सीरीज में 2-1 से आगे चल रही टीम अगर सिडनी में जीती या मैच ड्रॉ भी किया तो यह ऑस्ट्रेलिया में किसी भी भारतीय क्रिकेट टीम की पहली टेस्ट सीरीज जीत होगी। भले ही कप्तान विराट कोहली इस 'इतिहास' को ज्यादा तवज्जो देते नहीं नजर आ रहे हैं, लेकिन वह इस जीत को हर हाल में हासिल करने के लिए बेताब भी नजर आ रहे हैं।

सिडनी टेस्ट से पहले कप्तान विराट कोहली ने पाकिस्तान के गेंदबाजों को फेस किया। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के दो गेंदबाजों सलमान इरशाद और हैरिस रौफ के साथ कप्तान विराट कोहली की तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं। इन वीडियो में विराट कोहली नेट प्रैक्टिस के दौरान इन दो पाकिस्तानी गेंदबाजों को खेलते हुए नजर आ रहे हैं।

सलमान इरशाद और हैरिस रौफ पाकिस्तान सुपर लीग में शामिल हैं और पिछले कुछ महीनों से ऑस्ट्रेलिया में ट्रेनिंग ले रहे हैं। लाहौर कलंदरर्स में अपने शानदार प्रदर्शन के बाद इन दोनों गेंदबाजों को हॉक्सबैरी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट क्लब में खेलने का मौका मिला है। अपनी ट्रेनिंग के दौरान इन दोनों ने नेट्स पर विराट कोहली के लिए गेंदबाजी की। इसके साथ ही दोनों ने विराट के साथ तस्वीरें भी क्लिक करवाई।

Two fast bowlers of Lahore Qalandars, Salman Irshad and Haris Rauf done with a net practice session with Indiam Team. Salman Irshad has given some deliveries to Indian Captain Virat Kohli.@TheRealPCB @thePSLt20 @lahoreqalandars #Australia pic.twitter.com/awLug6bc2t