फर्जी विराट कोहली बने टिकटॉक के नए स्टार, देखें- मजेदार VIDEO

भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) एक ऐसे शख्स हैं, जिन पर मीडिया की हर समय निगाहें रहती हैं। विश्व कप में कप्तान होने के साथ-साथ उनकी परफॉर्मेंस पर पर भी सबकी नजरें थीं। इसके साथ ही वह विज्ञापन की दुनिया के भी बादशाह हैं। सोशल मीडिया पर भी विराट खासे एक्टिव रहते हैं। लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर एक फर्जी विराट कोहली वायरल हो रहा है। यह फर्जी विराट कोहली टिकटॉक पर अपने वीडियो बना रहा है और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा है।

इस फर्जी विराट कोहली के वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। दरअसल, गौरव अरोड़ा नाम का यह शख्स टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली का डुप्लीकेट है। विराट कोहली की तरह दिखने वाले गौरव अरोड़ा इन दिनों टिकटॉक के स्टार बने हुए हैं।

टिक टोक पर मजेदार वीडियो डालने वाले गौरव के लगभग 40 लाख फॉलोअर्स हैं और उन्हें लाखों लाइक्स भी मिलते हैं। गौरव बिल्कुल विराट कोहली की तरह ही दिखते हैं। उन्होंने विराट की तरह दाढ़ी भी रखी हुई है। गौरव ने कुछ वीडियोज पोस्ट किए हैं, जिनमें वह विराट कोहली की नकल करते हुए भी नजर आ रहे हैं।

फैन्स भी विराट कोहली के इस डुप्लीकेट को देखकर काफी हैरान हैं।

I was riding in a Delhi Metro 3 months back. At one of the stops this guy gets in and I am like dafuq what is Virat Kohli doing in a metro. His similarity is unreal.