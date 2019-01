विराट ने अनुष्का और कोच बांगड़ के साथ शेयर की तस्वीर, लिखा ये मैसेज

सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) पर ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली का दिन अच्छा नहीं रहा था। वह केवल 3 रन बनाकर तेज गेंदबाज झाय रिचर्ड्सन की गेंद पर आउट हो गए थे। भारत यह मैच 34 रन से हार गया था। हालांकि, उपकप्तान रोहित शर्मा ने इस मैच में शानदार 133 रन की पारी खेली थी। बावजूद इसके वह टीम को जीत नहीं दिला सके।

पहले मैच के बाद यूजर्स ने कप्तान विराट कोहली को काफी ट्रोल किया था और दूसरे मैच में अच्छा प्रदर्शन करने को कहा था। दरअसल, पहले मैच के बाद विराट कोहली ने अनुष्का शर्मा के साथ तस्वीर शेयर की थी। वहीं, अनुष्का शर्मा ने भी विराट के साथ कई रोमांटिक तस्वीरें शेयर की थी।

इन तस्वीरों पर यूजर्स ने विराट कोहली को जमकर ट्रोल किया था और सलाह दी थी कि वह एडिलेड में होने वाले वनडे पर ध्यान दें। एडिलेड में दूसरा वनडे मैच 15 जनवरी को खेला गया। इस मैच में विराट कोहली ने शानदार शतक जड़ा।

इस शतक को जड़ने के बाद विराट कोहली ने अनुष्का शर्मा के साथ एक और तस्वीर शेयर की है। कोहली ने बल्लेबाजी कोच संजय बांगड़ और अनुष्का शर्मा के साथ अपनी एक फोटो शेयर की। उन्होंने इस तस्वीर पर कैप्शन दिया- ''कुछ लोगों के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती।''

With some people you don't need to make an effort to connect. pic.twitter.com/cZiwgRF83q