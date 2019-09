विराट कोहली ने 'खास' टी-शर्ट में शेयर की PIC, अनुष्का शर्मा को दिया क्रेडिट

टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और उनकी पत्नी बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा अक्सर सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करते रहते हैं और इसके साथ ही अपने प्यार का इजहार भी करते रहते हैं। विराट कोहली अक्सर अनुष्का शर्मा की पोस्ट पर दिल का इमोजी बनाते हैं। अब विराट कोहली ने एक बार फिर से सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर शेयर की है। विराट कोहली ने इस तस्वीर के लिए अनुष्का शर्मा को क्रेडिट दिया है।

दरअसल, विराट कोहली ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर सफेद रंग की टी-शर्ट पहने हुए एक तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर के लिए उन्होंने अनुष्का शर्मा को क्रेडिट दिया है।

लेकिन इस टी-शर्ट में खास बात यह है कि इसके बाईं तरफ एक छोटा-सा लाल रंग का दिल बना हुआ है और उसके नीचे इंग्लिंश में ए (A) लिखा हुआ है। विराट की इस तस्वीर पर फैन्स जमकर कमेंट्स कर रहे हैं।

Caught in the moment. Pic credit @AnushkaSharma ♥️ pic.twitter.com/hX3DzidDr0

love in the heart 😁❣️❣️💓💕 #virushka pic.twitter.com/YMApOsznbP

His shirt ❤A love goals

💓 A on his t-shirt is lit.