टेम्बा बवुमा के टॉस हारने पर विराट कोहली नहीं रोक पाए हंसी- VIDEO

India vs South Africa 3rd Test at Ranchi: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की सीरीज का तीसरा और अंतिम टेस्ट रांची में खेला जा रहा है। रांची में तीसरे टेस्ट में विराट कोहली ने एक बार फिर टॉस जीता। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान फैफ डुप्लेसी ने रिकॉर्ड लगातार सातवीं बार टॉस गंवाया। इस टेस्ट से पहले वह छह बार टॉस हार चुके थे। मैच शुरू होने से पहले प्रेस कांफ्रेंस में डुप्लेसी ने कहा था, वह टॉस के लिए उप कप्तान टेम्बा बवुमा को भेज सकते हैं, ताकि उनका भाग्य बदल सके। लेकिन टेम्बा बवुमा भी उन्हें टॉस नहीं जीता सके। ऐसे में बवुमा के टॉस हारने के बाद विराट कोहली अपनी हंसी नहीं रोक पाए।

मैच के दौरान कप्तान फैफ डुप्लेसी के साथ मैदान पर टॉस के लिए टेम्बा बवुमा आए। विराट ने सिक्का उछाला, लेकिन भाग्य ने एक बार फिर दक्षिण अफ्रीका का साथ नहीं दिया। इस सूखी सतह पर टॉस खासा महत्वपूर्ण था। कोहली ने सिक्का उछाला तो बवुना में हेड कहा, लेकिन वे टॉस हार गए। इसके बाद डुप्लेसी और विराट दोनों को हंसी आ गई।

