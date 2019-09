IND vs SA: विराट कोहली T20 में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बने, रोहित को पीछे छोड़ा

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मोहाली में खेले गए दूसरे टी20 मैच में नाबाद 72 रन बनाने वाले भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली इस प्रारूप में रोहित शर्मा को पछाड़कर सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। हालांकि, विराट की रोहित पर यह बढ़त सिर्फ 7 रनों से है और ये दोनों बल्लेबाज आने वाले समय में भी इस रिकॉर्ड को तोड़ते-बनाते रहेंगे। विराट कोहली के अब 71 टी20 अंरराष्ट्रीय मैचों की 66 पारियों में 2441 रन हो गए हैं, जबकि रोहित ने 97 मैचों की 89 पारियों में 2434 रन बनाए हैं।

