INDvsAUS; 1st TEST: लक्ष्मण को पीछे छोड़ आॅस्ट्रेलियाई धरती पर विराट ने बनाया एक और रिकॉर्ड

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली (Indian Cricket Team's Captain Virat Kohli) ने शनिवार को पहले क्रिकेट टेस्ट के तीसरे दिन मेज़बान आॅस्ट्रेलिया के खिलाफ उसकी जमीन पर अपने 1000 टेस्ट रन पूरा करने की उपलब्धि हासिल कर ली। (Virat Kohli Completes 1000 Test Runs on Australian Soil) विराट कोहली ने आॅस्ट्रेलिया में सबसे तेज 1000 रन बनाने का तमगा हासिल किया है। (Virat Kohli Becomes Fastest Indiand Batsman to Complete 1000 Test Runs in Australia) वह ऐसा करने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज हैं। विराट कोहली ने आॅस्ट्रेलिया की धरती पर 2011 से लेकर अब तक 9 टेस्ट मैचों की 18 पारियों में 57.16 की औसत से 1029 रन बनाए हैं। जिसमें पांच शतक शामिल हैं। विराट ने दिसंबर 2014 में मेलबर्न में 169 रन की सर्वोच्‍च पारी खेली थी। इस तरह विराट कोहली ने वीवीएस लक्ष्‍मण (19 पारी) का रिकॉर्ड तोड़ा है। जबकि सचिन तेंदुलकर ने 22 टेस्ट पारियां खेलकर आॅस्ट्रेलिया की धरती पर 1000 टेस्ट रन पूरे किए थे।

इस रिकॉर्ड में विराट कोहली से आगे हैं इंग्लैंड के 4 बल्लेबाज

आॅस्ट्रेलिया की धरती पर सबसे तेज 1000 टेस्ट रन पूरा करने के मामले में विराट कोहली से आगे इंग्लैंड के चार बल्लेबाज हैं। ऑस्‍ट्रेलिया में सबसे तेज 1000 रन बनाने के मामले में विराट कोहली सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि एशिया के नंबर एक बल्लेबाज बन गए हैं। विराट कोहली, वीवीएस लक्ष्‍मण और सचिन तेंदुलकर के अलावा वीरेंद्र सहवाग ने 22 (आईसीसी वर्ल्‍ड इलेवन के लिए 83 रन), राहुल द्रविड़ ने 25, जहीर अब्‍बास ने 26 और जावेद मियांदाद ने 1000 रन बनाने के लिए 28 पारियां खेली थीं। यही नहीं, विराट कोहली एडिलेड ओवल में सर्वाधिक टेस्‍ट रन बनाने वाले भारतीय बल्‍लेबाज भी बन गए हैं। उन्‍होंने यहां तीन टेस्ट मैचों में 3 शतकों की मदद से 431 रन बनाए हैं। जबकि राहुल द्रविड़ ने 401 रन (मैच-4) और वीरेंद्र सहवाग ने 388 रन (मैच-3) बनाए हैं।

देश-विदेश में 2000 टेस्ट रन बनाने वाले पहले भारतीय कप्तान

विराट कोहली बतौर कप्‍तान देश और विदेश में 2000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। एडिलेड ओवल मैदान में चल रहे पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारत की दूसरी पारी में विराट कोहली ने यह उपलब्धि हासिल की। विराट को इस आंकड़े तक पहुंचने के लिए 8 रन की जरूरत थी लेकिन पहली पारी में वह 3 रन बनाकर आउट हो गए थे और यह आंकड़ा छूने ​के लिए उन्हें दूसरी पारी का इंतजार करना पड़ा। हालांकि, विराट दूसरी पारी में भी 104 गेंदों पर तीन चौकों की मदद से 34 रन बनाने के बाद नाथन लॉयन की गेंद पर एरॉन फिंच को कैच दे बैठे।

