मिशेल स्टार्क के समर्थन में आए विराट कोहली, कहा- इतने काबिल गेंदबाज की आलोचना मत करो

भारतीय कप्तान विराट कोहली ने चार टेस्ट मैचों की श्रृंखला के दौरान बहुत प्रभावशाली गेंदबाजी नहीं करने वाले कंगारू तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क का समर्थन किया है। भारत कप्तान ने मिशेल स्टार्क जैसे काबिल गेंदबाज की इतनी ढेर सारी आलोचना से हैरान हैं। उन्होंने कहा कि इतने काबिल गेंदबाज का समर्थन किया जाना चाहिए, उसे हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। विराट कोहली ने 'क्रिकेट डाट काम डाट एयू से कहा, 'वह काफी कौशल वाला गेंदबाज है। वह मानसिक रूप से सकारात्मक खिलाड़ी है। वर्षों से वह आपका नंबर एक गेंदबाज रहा है। समय खराब चल रहा है तो उसकी आलोचना नहीं बल्कि समर्थन किया जाना चाहिए।'



