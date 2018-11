विराट कोहली के 'भारत छोड़ दो' बयान पर भड़के फैन्स, जानिए किसने क्या कहा

टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर और कप्तान विराट कोहली इन दिनों फैन्स के निशाने पर हैं। सोशल मीडिया पर विराट के खिलाफ फैन्स का गुस्सा देखने को मिल रहा है। हाल में विराट के एक बयान को लेकर फैन्स काफी भड़के हुए हैं। विराट ने कहा था कि अगर आप विदेशी टीमों का खेल एन्जॉय करते हैं और भारतीय टीम का साथ नहीं देते हैं, तो आपको भारत छोड़ देना चाहिए।

विराट की ये बात फैन्स को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। विराट इन दिनों क्रिकेट से दूर हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ ट्वंटी20 सीरीज से उन्हें आराम दिया गया है। विराट ने अपने 30वें जन्मदिन (5 नवंबर) के मौके पर अपनी ऑफिशियल ऐप लॉन्च की थी। विराट कोहली खुद भी कुछ विदेशी क्रिकेटरों के फैन हैं और विदेशी खिलाड़ियों की तारीफ कर चुके हैं, ऐसे में उनका ये बयान फैन्स को काफी निराश करने वाला लग रहा है।

पिछले कुछ समय से विराट जिस तरह की फॉर्म में हैं, फैन्स उनके खेल से काफी खुश नजर आए हैं और ज्यादातर मौकों पर उनकी तारीफों के कसीदे ही पढ़े जाते हैं, लेकिन विराट के इस बयान ने एक बार फिर उन्हें विवादों में लाकर खड़ा कर दिया है।

कुछ इस तरह के सोशल मीडिया रिऐक्शन्स आ रहे हैं...

Hey @imVkohli, such a shame that you liked a German tennis player and not our own Sania Mirza. Such anti-national act on your part. When are you leaving India for Germany? pic.twitter.com/tCX9gQSBwY — Rifat Jawaid (@RifatJawaid) November 7, 2018

The latest blabbering by @imVkohli shouldn't be taken too seriously.

In the month of November, he tends to go off the rails.

This is nothing compared to what he said 2 years ago. 😲🤔😋 pic.twitter.com/WqElQmrohj — Akash Banerjee (@akashbanerjee) November 7, 2018

How about @imVkohli quitting cricket, the game of the English, and start playing Hockey 🏑 our National game or Kabaddi?



In his own words — "those who prefer English games should not live in India” .. No? "Okay, you should go and live somewhere else, no?"https://t.co/f3Mk8wcqJ2 — Gaurav Pandhi (@GauravPandhi) November 7, 2018