Lol! रहाणे से विराट ने मांगे शादी के टिप्स, यूजर्स बोले- भाई आखिर में...

विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की शादी इस साल की सबसे चर्चित शादी में से एक हैं। दोनों ने गुपचुप तरीके से शादी करके सबको चौंका दिया। दोनों की शादी की खबर सुनने के बाद सबने उन्हें बधाई देनी शुरू कर दी। शादी के 3 दिन बाद विराट और अनुष्का सभी बधाई संदेशों का जवाब दे रहे हैं। इसी बीच विराट ने अजिंक्या रहाणे का जवाब देते हुए उनसे एक टिप भी मांग ली।

दरअसल, रहाणे ने दोनों को बधाई देते हुए लिखा था, नए सफर की शुरुआत के लिए आपको बहुत बधाई, क्लब में आपका स्वागत है कैप्टन।

Congratulations @imVkohli and @AnushkaSharma !!! Wishing you’ll the very best for the new journey ahead and Welcome To The Club Captain! pic.twitter.com/yk6Ca0RQBm