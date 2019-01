VIDEO: 'चहल टीवी' पर आए विराट कोहली, बताया करियर का सबसे बड़ा अचीवमेंट

टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया से दूसरा वनडे जीतकर युजवेंद्र चहल के चैट शो 'चहल टीवी' में नजर आए। कोहली ने इस मौके पर कहा कि चहल टीवी में आना उनके लिए 39वां शतक बनाने से भी बड़ी उपलब्धि है। हालांकि, कोहली ने यह बात मजाक में कही और इसे कहकर वह हंसने भी लगे।

विराट कोहली ने कहा, ''मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे चहल टीवी में आने का मौका मिलेगा। मुझे लगता है यह 39वां शतक बनाने से भी बड़ी उपलब्धि है।''

जब चहल ने उनसे पूछा कि महेंद्र सिंह धौनी के मैदान पर आने के बाद उनकी क्या योजना थी? इस सवाल का जवाब देते हुए कोहली ने कहा कि वे स्ट्राइक रोटेट करते रहना चाहते थे। जब धौनी बल्लेबाजी कर रहे होते हैं तो वे अपने पार्टनर से काफी बातें करते हैं।

विराट कोहली ने कहा, ''मैं जब भी अपने शॉट्स को लेकर कन्फ्यूज होता तो धौनी कहते, अभी हमारे पास बहुत समय बचा है। अभी शॉट्स खेलने की जरूरत नहीं है।''

