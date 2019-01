VIDEO:  सीरीज जीतने के बाद विराट के साथ मैदान पर उतरीं अनुष्का

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर जारी चौथे और आखिरी टेस्ट मैच के पांचवें दिन (7 जनवरी) का खेल बारिश के कारण रद्द हो गया और इसके साथ ही भारत ने चार टेस्ट मैचों की सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय क्रिकेट टीम ने 71 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीतकर इतिहास रचा है। यह भारतीय टीम की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसी के घर में पहली सीरीज जीत है। टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने इस सीरीज का जश्न अलग अंदाज में मनाया है। विराट कोहली की इस सफलता में शामिल होने के लिए अनुष्का शर्मा भी पहुंची।

बता दें कि अनुष्का शर्मा 11 दिसंबर अपनी शादी की पहली सालगिरह के मौके से ही ऑस्ट्रेलिया में हैं। अब टीम इंडिया के सीरीज जीतने के बाद अनुष्का शर्मा सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) में भी विराट कोहली के साथ नजर आई। भारत के सीरीज जीतने के बाद अनुष्का विराट कोहली के साथ क्रिकेट के मैदान पर नजर आई। अनुष्का शर्मा का विराट के साथ मैदान का यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।

सोशल मीडिया पर अनुष्का शर्मा की और भी तस्वीरें सिडनी क्रिकेट ग्राउंड से वायरल हो रही हैं।

