कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने जुटाए 11 करोड़ रुपये, इस वजह से बढ़ाया था लक्ष्य

भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली और उनकी अभिनेत्री पत्नी अनुष्का शर्मा ने भारत में कोरोना राहत कार्यों के लिये धनराशि जुटाने के अपने अभियान में करीब 11 करोड़ रुपये जुटा लिए हैं। कोहली और अनुष्का ने खुद दो करोड़ रुपये दिये हैं। इस अभियान से एकत्र धनराशि एक्ट ग्रांट्स को कोरोना राहत कार्यों के लिये दी जायेगी । शुरुआत में उनका लक्ष्य 'केटो के तहत सात करोड़ रुपये इकठ्ठा करने का था लेकिन उससे ज्यादा धन इकट्ठा हो गया है । एमपीएल स्पोटर्स फाउंडेशन ने भी पांच करोड़ रुपये दिए हैं।

विराट कोहली ने इसके बाद ट्वीट कर कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आपकी 5 करोड़ की मदद के लिए धन्यवाद। हम कोरोना राहत कोष का लक्ष्य बढ़ाकर 11 करोड़ कर रहे हैं। आपकी इस मदद के लिए मैं और अनुष्का बहुत आभारी हैं। विराट ने बताया कि इसे मुहिम को सात दिन तक चलाया जाएगा। इससे जुटाई गई धनराशि एसीटी ग्रांट्स नामक संस्था को दी जाएगी जो कि ऑक्सीजन और चिकित्सा से जुड़ी अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के क्षेत्र में काम करती है। गौरतलब है कि विराट और अनुष्का ये काम आम लोगों से धन जुटाने वाली संस्था केटो के जरिए कर रहे हैं।

Thank you MPL Sports Foundation for your generous contribution of 5 crore in our fight against Covid-19. With your help we have now increased our target to 11 crore. Anushka & I are deeply grateful for your unconditional support. 🙏 @PlayMPL #InThisTogether #ActNow

कोविड पीड़ितों की मदद के लिए कैम्पेन लॉन्च करते वक्त विराट कोहली ने कहा था कि, "हमारा देश फिलहाल बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हमें इसमें एकजुट होने और आसपास के लोगों की जान बचाने की जरूरत है। मैं और अनुष्का पिछले साल से अब तक लोगों को असहाय देखकर और जान गंवाते देखकर दुखी और परेशान हैं। इस देश को हम सबकी जरूरत है"।

Anushka and I have started a campaign on @ketto, to raise funds for Covid-19 relief, and we would be grateful for your support.



Let’s all come together and help those around us in need of our support.



I urge you all to join our movement.



Link in Bio! 🙏#InThisTogether pic.twitter.com/RjpbOP2i4G