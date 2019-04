VIDEO: कोहली ने अश्विन को दिलाई मांकड़ रन आउट की याद, लेकिन हो गए ट्रोल

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कप्तान विराट कोहली को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2019) के 12वें संस्करण में अपने ही बराबरी का आक्रामक खिलाड़ी किंग्स इलेवन पंजाब के कप्तान रविचंद्रन अश्विन के रूप में मिला है। बुधवार रात खेले गए मैच में दोनों खिलाड़ियों की एक दूसरे को दी गई विदाई चर्चा का विषय रही।

इसकी शुरुआत कोहली के आउट होने पर अश्विन ने की। कोहली ने अपनी बारी का इंतजार किया और पंजाब की पारी के आखिरी ओवर में उन्हें इसका मौका भी मिला। पंजाब को आखिरी ओवर में 27 रन चाहिए थे।

अश्विन ने उमेश यादव की पहली ही गेंद पर छक्का मारा लेकिन एक और बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में वह कोहली के हाथों लोंग ऑन पर लपके गए। कोहली ने अश्विन के विकेट का जश्न अपने स्टाइल में बनाया। उन्होंने साथ ही अश्विन का मांकडिंग को लेकर मजाक भी उड़ाया।

हालांकि, सोशल मीडिया पर विराट कोहली के इस व्यवहार की भी काफी आलोचना हो रही है।

@imVkohli sachin became the greatest because of his calm composure so as dhoni , the way u trolled ashwin is a shame on ur part , ur unfit as captain — B V akil sai (@akilpawanism) April 25, 2019

@imVkohli asked his players 2 play aggressively but not 2 get personal with national teammates. Last night his gesture after claiming @ashwinravi99 catch wasn’t personal? Ashwin’s not part of WC but he’s still imp member of test team. @vikrantgupta73 Isn’t he violating his words? — Ishant Agarwal (@iagarwal1991) April 25, 2019

Disappointed virat's behavior how could he be rude to his own country player just aftr takng a https://t.co/cPcxRY0Rrz tat so great to celebrate like tat?He should learn to celebrate it maturely.never expected him to be like this@imVkohli @ashwinravi99 #ViratKohli #Ashwin #Virat — Smilie (@Angel13Little) April 25, 2019

What's wrong with u Virat Kohli. This is not a celebration it's abusing someone. Ashwin is ur team mate. Give respect ur team mate.



This is unacceptable from Indian Captain.



At d end of d day you'll be remembered for ur behavior



Be Aggressive not to be Arrogant#RCBvKXIP #IPL pic.twitter.com/KbaVadBVNC — Rohitian World #MI (@RohitianWorld) April 25, 2019

मैच के बाद रविचंद्रन अश्विन ने कहा, “मैं सिर्फ जुनून के साथ खेलता हूं और कोहली भी। इससे ज्यादा कुछ नहीं।”