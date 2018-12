AUSvsIND; Perth Test : जब विराट कोहली और टिम पेन का मसला सुलझाने अंपायर को बीच में आना पड़ा-VIDEO

पर्थ टेस्ट मैच के चौथे दिन भी विराट कोहली और टिम पेन के बीच कहासुनी का दौर जारी रहा। चौथे दिन सुबह इन दोनों कप्तानों के बीच गरमा-गरमी का नजारा देखने को मिला। यह मामला है ऑस्ट्रेलियाई पारी के 71वें ओवर का जब टिम पेन अपना रन पूरा कर रहे थे और इसी दौरान विराट कोहली ठीक उनके सामने आकर खड़े हो गए। टिम पेन ने उस दौरान शांति बनाए रखी लेकिन उन्होंने सीधे जाकर अंपायर क्रिस गैफनी से विराट कोहली की शिकायत कर दी। इसके बाद अंपायर गैफनी ने विराट कोहली के पास जाकर इस बारे में बात की। इससे पहले मैच के तीसरे दिन स्टंप माइक्रोफोन में विराट कोहली को कहते सुना गया था कि, 'अगर वह फिर से गड़बड़ करे तो 2-0 हो जाएगा।' इस पर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान टिम पेन ने जवाब देते हुए कहा, 'इससे पहले तुम्हें बल्लेबाजी करनी होगी।'

Virat Kohli and Tim Paine are back at it!



The two have locked horns again as tension builds on the 4th day of the 2nd Test.



