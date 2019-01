VIDEO: विराट कोहली एंड कंपनी ने मैदान पर मनाया अनोखा जश्न, जानिए कैसे

भारतीय क्रिकेट टीम ने 71 साल के लंबे इंतजार को खत्म करते हुए ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर पहली बार टेस्ट सीरीज जीतकर क्रिकेट इतिहास में अपना नाम दर्ज कर लिया है। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) पर चौथा और अंतिम टेस्ट मैच खराब मौसम और बारिश के कारण ड्रॉ छूटा और इस तरह से भारत सीरीज 2-1 से अपने नाम करने में सफल रहा। इसके साथ ही उसने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी अपने पास बरकरार रखी। भारत ने 2017 में अपने घरेलू मैदानों पर सीरीज 2-1 से जीतकर यह ट्रॉफी जीती थी। टीम इंडिया ने यह ऐतिहासिक जीत हासिल कर अनोखे अंदाज में मैदान पर जश्न मनाया।

भारत ने आजादी के कुछ दिन बाद पहली बार 1947-48 में लाला अमरनाथ की अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया था। तब उसका सामना सर डॉन ब्रैडमैन की अजेय ऑस्ट्रेलियाई टीम से था। तब से लेकर अब जाकर भारत का सीरीज जीतने का इंतजार विराट कोहली की टीम ने खत्म किया। इस जीत के बाद विराट कोहली काफी खुश नजर आए और उन्होंने इसे सम्मान का पल बताया।

टीम इंडिया ने इस सीरीज को जीतकर मैदान पर बेहद अनोखे अंदाज में जश्न मनाया। विराट कोहली और टीम के सभी खिलाड़ियों ने दर्शकों के सामने जाकर यह डांस दिखाया। भारतीय टीम ने एससीजी पर विजय का जश्न बनाया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रशसंकों ने तालियां बजाकर उनका साथ दिया। टीम इंडिया ने ऐतिहासिक जीत के बाद मैदान पर जो डांस किया वह पॉपुलर ऑनलाइन वीडियो गेम फॉर्टनाइट का है।

