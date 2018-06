रहाणे का बर्थडे रहा खास, विराट से लेकर तेंदुलकर तक सबने ऐसे किया WISH

टीम इंडिया के टेस्ट टीम के उप-कप्तान अजिंक्य रहाणे ने 6 जून को अपना 30वां जन्मदिन मनाया। रहाणे का ये जन्मदिन कई मायनों में बहुत खास रहा। उन्होंने अपना दिन एनएसजी ब्लैककैट्स के साथ बिताया। रहाणे ने फोटो शेयर करते हुए लिखा कि जन्मदिन असली हीरो के साथ मनाया।

रहाणे बर्थडे के मौके पर एनएसजी ब्लैककैट्स कमांडो से मिले और उनके साथ कुछ समय बिताया। वहीं सोशल माीडिया पर उनको बधाई देने वालों की लिस्ट में सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा जैसे बड़े नाम शामिल थे। रहाणे 14 जून से अफगानिस्तान के खिलाफ इकलौते टेस्ट में भारत की कप्तानी करेंगे।

अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का ये पहला टेस्ट मैच होगा और विराट इस मैच में नहीं खेलेंगे। आईपीएल के दौरान विराट के गर्दन में चोट आ गई थी। एक नजर डालते हैं क्रिकेट जगत ने किस तरह रहाणे को जन्मदिन की बधाई दी...

The overseas season is about to start and here's wishing one of the finest we've got, @ajinkyarahane88, a very Happy Birthday Jinx. 😊 Keep playing those crucial knocks! 💪 — Virat Kohli (@imVkohli) June 6, 2018

Wishing a very happy birthday to one of the most hardworking, disciplined and sincere cricketers I have come across. May you have a wonderful year ahead. My best wishes to you always, @ajinkyarahane88. pic.twitter.com/TrcDEI2vGk — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) June 6, 2018

Happy birthday @ajinkyarahane88! I hope you have a great day, and a fantastic year ahead. See you in a week's time! — cheteshwar pujara (@cheteshwar1) June 6, 2018