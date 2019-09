विजय हजारे: दिल्ली की संभावित टीम में शामिल कोहली और पंत

दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (DDCA) ने 24 सितम्बर से शुरू होने वाली विजय हजारे ट्रॉफी के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली, शिखर धवन, ईशांत शर्मा और विकेटकीपर ऋषभ पंत जैसे सीनियर खिलाड़ियों को दिल्ली की 50 सदस्यीय संभावित टीम में शामिल किया है।

डीडीसीए ने सोमवार को अपने ट्विटर अकाउंट पर इसकी जानकारी दी। डीडीसीए ने अपने ट्विटर पर 50 सदस्यीय टीम की सूची पोस्ट की है। इसमें कोहली, धवन, ईशांत और पंत के नाम शामिल हैं। ये चारों खिलाड़ी इस समय वेस्टइंडीज दौरे पर हैं, जहां वे मेजबान टीम के साथ टेस्ट मैच खेल रहे हैं।

Some big names in the list as senior selection committee name probables for Vijay Hazare Trophy. All available players are requested to report 8 am tomorrow to Head Coach KP Bhaskar at the Feroz Shah Kotla ground.@BCCI @BCCIdomestic pic.twitter.com/1C0gsLxW8K