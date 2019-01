सचिन तेंदुलकर के बाद विराट कोहली और रवि शास्त्री को मिला यह बड़ा सम्मान

भारतीय कप्तान विराट कोहली और कोच रवि शास्त्री को क्रिकेट में उनके योगदान के लिए सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (एससीजी) की मानद सदस्यता दी गई। भारत ने चार मैचों की टेस्ट श्रृंखला में ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराकर उसकी धरती पर श्रृंखला जीतने के 71 साल के अपने इंतजार को खत्म किया। एससीजी की आधिकारिक वेबसाइट पर अध्यक्ष टोनी शेफर्ड के हवाले से कहा गया, 'एससीजी भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर पहली टेस्ट श्रृंखला जीतने के लिए बधाई देता है। यह देखकर शानदार लगा कि क्रिकेट खेलने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश अपना ध्यान टेस्ट क्रिकेट पर लगा रहा है। एक ऐसा कदम जो वैश्विक क्रिकेट परिदृश्य में टेस्ट क्रिकेट के महत्व को मजबूती देता है।'

Great honour and very humbling to get the honorary life membership of the @scg along with @imVkohli #TeamIndia #AUSvIND pic.twitter.com/RDIDOxG655