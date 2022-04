'विराट कोहली और बाबर आजम दे दो मुझे और नौ लकड़ी के टुकड़े, इससे ही वर्ल्ड कप जिता दूंगा'

पाकिस्तान के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज राशिद लतीफ ने एक बड़ा बयान दिया है। लतीफ ने कहा कि अगर उन पर वर्ल्ड कप जिताने की जिम्मेदारी हो, तो टीम में उन्हें बस विराट कोहली और बाबर आजम चाहिए।

लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Namita Shukla Thu, 07 Apr 2022 01:28 PM

