TROLL: शादी पर हुआ इतना खर्च कि अब सेल में अनुष्का को शॉपिंग करवा रहे हैं विराट

विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की शादी साल 2017 की सबसे बड़ी और चर्चित शादी रही। शादी के बाद दिल्ली और मुंबई में दो भव्य रिसेप्शन भी हुए, जिनमें पानी की तरह पैसा बहाया गया। और क्योंकि विराट-अनुष्का दोनों ही करोड़ों कमाते हैं। इसलिए इन फंक्शन्स में कोई कमी नहीं छोड़ी गई। मगर लगता है कि इतने खर्चे के बाद इनका बजट भी ओवर हो गया तभी तो अब विराट अनुष्का को लेकर सेल में शॉपिंग करने पहुंचे हैं। लेकिन ये सब हम नहीं, बल्कि उनके फैंस कह रहे हैं।

वायरल हुई तस्वीर ने मचाई खलबली...

जी हां, ये कपल इन दिनों साउथ अफ्रीका के कैपटाउन शहर में एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। हाल ही में विराट, अनुष्का को लेकर शॉपिंग पर पहुंचे। जिसकी एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस फोटो जिस चीज ने लोगों का सबसे ज्यादा ध्यान खींचा वो था "50% का साइनबोर्ड"। अब सोशल मीडिया यूजर्स ने इसी बात को लेकर विराट और अनुष्का को ट्रोल कर दिया है।

इस तस्वीर को लेकर ट्विटर यूजर्स दोनों का जमकर मजाक उड़ा रहे हैं। और अलग-अलग तरह के कई फनी टाइटल दे रहे हैं। आप भी देखिए...

“विराट-अभी शादी का खर्चा चुका रहा हूं और तू सेल में शॉपिंग कर रही है। अनुष्का-2 बैग आगे से उठा लेना।”

“विराट- देखो अनुष्का मैं 50 प्रतिशत वाला नहीं हूं, 100 प्रतिशत वाला हूं।”

“विराट कोहली वेडिंग प्लानर द्वारा दिए गए बिल को देखते हुए, अनुष्का- बेबी शॉपिंग पर चलें। विराट- मैं जानता हूं एक सही जगह।”

“विराट ने अनुष्का से कहा- अब इतने रिसेप्शन पर खर्चा करने के बाद सेल में ही शॉपिंग करनी पड़ेगी डार्लिंग।”

*Virat looking at the bill from wedding planner*

Anushka: Baby lets go shopping.

Virat: I know just the right place. pic.twitter.com/1Pqs3cT04m