विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की चैट का VIDEO हो गया वायरल- आपने देखा क्या!

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में व्यस्त विराट कोहली ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जो कुछ ही देर में वायरल हो गया। इस वीडियो में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा वीडियो कॉल पर नजर आ रहे हैं। दरअसल यह एक विज्ञापन है, जिसे विराट और अनुष्का दोनों ने ही अपने-अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया है।

गूगल डुओ का नया विज्ञापन आया है, जिसमें विराट और अनुष्का एक दूसरे से वीडियो चैट करते हुए नजर आ रहे हैं। विराट किसी शूट के लिए तैयार होते हैं और कुछ नर्वस नजर आते हैं, जिसके बाद अनुष्का शर्मा उनके साथ एक प्रैंक खेलती हैं।

अगर आपने अभी तक यह वीडियो नहीं देखा, तो देखिए-

Thanks to #GoogleDuo, now I get pranked even when we’re in different pin codes. 🙄 @GoogleIndia pic.twitter.com/rmhp501KwH — Virat Kohli (@imVkohli) April 26, 2019

देखिए इस विज्ञापन पर किस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं-

getting confused day by day ki konsa virushka ad sbse best hai😂😍😍

thats the kind of charm you both have — Cinderella🌸 (@ViratAnushka18) April 26, 2019

bhole bhaale punjabiyo nu tang kardiya kudiya — DR. KPS GILL (@ikpsgill1) April 26, 2019

When he said baby c'mon 😂😂💕💕💕😘😘😘😘 love🙈🙈💕💕😘😘😘 — Sanjana❤ (@sanjana_tiwari5) April 26, 2019