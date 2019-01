न्यूजीलैंड पहुंची टीम इंडिया, विराट-अनुष्का की तस्वीरें हुई VIRAL

ऑस्ट्रेलिया को पहले टेस्ट और वनडे सीरीज में मात देने के बाद अब टीम इंडिया अपने अगले दौरे के लिए न्यूजीलैंड पहुंच गई है। 23 जनवरी से 10 फरवरी तक चलने वाले इस न्यूजीलैंड दौरे पर भारत को 5 मैचों की वनडे और 3 मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है। इस सीरीज के लिए भारतीय खिलाड़ी न्यूजीलैंड पहुंच गए हैं। टीम इंडिया के कप्तान के साथ उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा भी न्यूजीलैंड पहुंची है।

न्यूजीलैंड दौरे पर विजय शंकर, शुभमन गिल और सिद्धार्थ कौल को भी बाद में शामिल किया गया है। हार्दिक पांड्या और केएल राहुल के 'कॉफी विद करण' शो में महिलाओं पर दिए विवादित बयान के बाद विजय शंकर और शुभमन गिल को टीम में शामिल किया है।

INDvsNZ: ऑस्ट्रेलिया जीतने के बाद अब टीम इंडिया की नजरें न्यूजीलैंड पर

इस दौरे के लिए न्यूजीलैंड पहुंची टीम इंडिया की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। कप्तान विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद फिलहाल अनुष्का न्यूजीलैंड में भी विराट कोहली के साथ हैं। फैन्स ने विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की तस्वीरें शेयर की हैं।

