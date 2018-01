अनुष्का के बाद विराट के कपड़ों का बना मजाक, यूजर्स ने कहा- एक ही टी-शर्ट में...

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच 5 जनवरी से केपटाउन में खेला जाना है। केपटाउन में अनुष्का भी विराट के साथ हैं। बता दें कि जबसे विराट-अनुष्का केपटाउन गए हैं तबसे दोनों की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं।

इससे पहले विराट ने अनुष्का के साथ अपनी तस्वीर शेयर करते हुए फैन्स को न्यू ईयर विश किया था। अब बुधवार को विराट ने अनुष्का के साथ फिर अपनी एक तस्वीर शेयर की है जिसके बाद लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया है।

दरअसल, हाल ही में विराट ने जो फोटो शेयर की है, उसमें विराट ने वही टी-शर्ट पहनी है जो उन्होंने नए साल वाली फोटो में पहनी थी। तो इसी पर लोग उन्हें कमेंट करने लगे।

पढ़ें लोगों के रिएक्शन्स

Virat is basically all of us. Ek Tshirt mein honeymoon nikal dega. #Virushka pic.twitter.com/UhTcT1co5b

Virat kohli and his consistency are made for each other..

He carries consistency in every form even in taking same pose selfies too.. #Virushka pic.twitter.com/sqMa3RSJ8o