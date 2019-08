INDvsWI: विराट-रहाणे की साझेदारी ने सचिन-सौरव की जोड़ी को छोड़ा पीछे

India vs West Indies, 1st Test at Antigua, Day 3: कप्तान विराट कोहली और उप कप्तान अजिंक्य रहाणे के चौथी विकेट के लिए हुई 112 रन की साझेदारी ने वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को काफी परेशान किया। दोनों के अर्द्धशतकों ने भारत की लीड को 260 रन तक पहुंचा दिया है। अभी भारत के सात विकेट शेष हैं। मैच में अभी दो दिन शेष हैं। विराट और रहाणे की साझेदारी ने सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली के पार्टनरशिपर रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है।

पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन अजिंक्य रहाणे और विराट कोहली के बीच हुई एक और 100 या उससे अधिक की इस साझेदारी ने सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली के टेस्ट रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। अब कोहली और रहाणे के बीच चौथी विकेट के लिए सब अधिक सौ या उससे अधिक रनों की साझेदारी हो चुकी है। इस जोड़ी ने 8 शतकीय भागीदारी की हैं जबकि सचिन और सौरव के बीच 7 भागीदारी हुई।

चौथे विकेट के लिए सबसे ज्यादा साझेदारी करने वाली भारतीय जोड़ी

8 - अजिंक्य रहाणे/विराट कोहली*

7 - सचिन तेंदुलकर/सौरव गांगुली

6 - मोहम्मद अजरुद्दीन/सचिन तेंदुलकर

कोहली-रहाणे के अर्धशतकों से भारत को 260 रनों की बढ़त

कप्तान विराट कोहली (नाबाद 51) और उपकप्तान आजिंक्य रहाणे (नाबाद 53) के अर्धशतकों की मदद से भारत ने सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन शनिवार को अपनी दूसरी पारी में तीन विकेट के नुकसान पर 185 रन बना लिए हैं और उसे अब तक 260 रन की मजबूत बढ़त हासिल हो चुकी है।

जसप्रीत बुमराह ने सोशल मीडिया ट्रोल्स की कुछ यूं बंद की बोलती



स्टंप्स के समय कोहली 111 गेंदों पर दो चौके और रहाणे 140 गेंदों पर तीन चौके लगाकर नाबाद लौटे। दोनों बल्लेबाजों के बीच चौथे विकेट के लिए अब तक 104 रनों की साझेदारी हो चुकी है। कप्तान कोहली का यह 21वां और उपकप्तान रहाणे का यह 18वां अर्धशतक है। भारत ने पहली पारी में 297 रन का स्कोर बनाया और फिर उसने वेस्टइंडीज को 222 रन पर ऑलआउट कर पहली पारी में 75 रन की बढ़त हासिल थी।

ICYMI: Unbeaten fifties from Ajinkya Rahane and Virat Kohli helped India take control in Antigua as they extended their lead to 260.#WIvIND Day 3 report 👇https://t.co/SVKcUkl1oW