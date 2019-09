विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट में चौथी बार पहली गेंद पर हुए DUCK, जानें दिलचस्प आंकड़े

India vs West Indies 2019, 2nd Test at Sabina Park: टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) टेस्ट क्रिकेट में रविवार (1 सितंबर) को वेस्टइंडीज के खिलाफ चौथी बार टेस्ट क्रिकेट में शून्य पर आउट हुए। विराट कोहली को केमर रोच ने पहली गेंद पर आउट कर दिया। उससे पहले वह केएल राहुल को आउट कर चुके थे। यानि उन्होंने दो लगातार गेंदों पर दो विकेट लिए। दोनों आइडेंटिकल डिलीवरी थी। दोनों गेंदें ऑफ स्टंप के बाहर निकल रही थीं, बल्ले का किनारा लेकर, लेकिन रोच अपनी पहली हैट्रिक लेने से चूक गए।

केमार रोच तीसरी गेंद पर अजिंक्य रहाणे को आउट नहीं कर पाए। रोच टेस्ट क्रिकेट में 193 विकेट लेकर 9वें सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। बता दें इससे एक दिन पहले ही भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने अपनी हैट्रिक ली थी।

🌴v 🇮🇳#WIvIND Kemar Roach moves to #9 on the all time Most Test Wicket list for the West Indies surpassing Wes Hall.

