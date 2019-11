सचिन तेंदुलकर से लेकर वीरेंद्र सहवाग तक जानिए किसने कैसे दी विराट कोहली को जन्मदिन की बधाई

टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली आज (5 नवंबर) अपना 31वां जन्मदिन मना रहे हैं। विराट कोहली का जन्म 5 नवंबर 1988 को दिल्ली में हुआ था। विराट ने 31 साल की उम्र में कई बड़ी उपलब्धियां हासिल कर ली हैं। मौजूदा समय में वो दुनिया के सबसे सफल क्रिकेटरों में शुमार हैं। विराट टीम इंडिया के सबसे सफल टेस्ट कप्तान बन चुके हैं और उनकी कप्तानी में भारत लंबे समय से नंबर-1 टेस्ट टीम बनी हुई है। सबसे तेज 20,000 इंटरनेशनल रन उनके नाम हैं, टेस्ट में कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा डबल सेंचुरी उनके नाम है और इसके अलावा वो आईसीसी अवॉर्ड्स में क्लीन स्वीप करने वाले इकलौते क्रिकेटर भी हैं। दुनिया भर की तमाम दिग्गज हस्तियों ने विराट को सोशल मीडिया के जरिए जन्मदिन की बधाई दी है। इसमें मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर से लेकर वीरेंद्र सहवाग का नाम भी दर्ज है।

सचिन ने ट्वीट में लिखा, 'विराट आपको जन्मदिन की बहुत बधाई, रन बनाना जारी रखिए और भारत की अगुवाई इसी जुनून के साथ करते रहिए। ऑल द बेस्ट।' वहीं वीरू ने एक फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'आपको हमेशा ही गेंद इतनी बड़ी नजर आए, आपकी बल्लेबाजी हमेशा F5 बटन जैसी रहे, रिफ्रेश। बादलों की तरह छाए रहो, हमेशा खुश रहो। हैप्पी बर्थडे विराट कोहली।'

Wishing you a very happy birthday Virat! Continue scoring runs and leading India with the same passion! All the best. pic.twitter.com/DhExlercwC — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) November 5, 2019

May the ball always appear as big as this and may your batting always be like a F5 button, refresh everyone who is blessed to see it. Badalon ki tarah chaaye raho, hamesha khush raho @imVkohli #HappyBirthdayViratKohli pic.twitter.com/32sydYLeRg — Virender Sehwag (@virendersehwag) November 5, 2019

विराट को हेड कोच रवि शास्त्री के अलावा तमाम क्रिकेट दिग्गजों ने जन्मदिन की बधाई दी है। देखिए विराट के जन्मदिन पर किसने क्या कहा-

Happy birthday young man. Enjoy the break and have a kick ass year ahead. God bless. @imVkohli #HappyBirthdayVirat #KingKohli pic.twitter.com/3k27eTLDKr — Ravi Shastri (@RaviShastriOfc) November 5, 2019

Wishing a very happy birthday to @imVkohli. Best wishes and may you have some wonderful years ahead! pic.twitter.com/0T6QrZD4de — Ajinkya Rahane (@ajinkyarahane88) November 5, 2019

Getting a glimpse into his mindset has been refreshing & incredibly insightful. Happy Birthday to one of the fiercest competitors on the field, @imVkohli.



Wishing you a year filled with happiness, health, and more success! pic.twitter.com/iSVBYaJ8jd — Mayank Agarwal (@mayankcricket) November 5, 2019

Wishing you a wonderful Birthday filled with love joy and happiness @imVkohli #HappyBirthdayViratKohli 🎂🎂🎂 pic.twitter.com/vMTJZffB6I — Rashid Khan (@rashidkhan_19) November 5, 2019

🏃🏃🏃🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♂️Virat Kohli🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♂️



Dear @imVkohli, may you continue to be amongst the runs, as always! Iniya Run Machine Day nalvaazhthukkal! Sirippodu #whistlepodu! 🦁💛 pic.twitter.com/JHMBlw2Lcl — Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) November 5, 2019

In 2012, when I played for RCB , watched Barcelona play on his laptop together. I thought he had something special about him but never knew he was going to become an absolute legend @imVkohli #HappyBirthdayViratKohli pic.twitter.com/baoFsOc5ev — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) November 5, 2019

Wishing the Indian Cricket Team Captain, @imVkohli a very happy birthday! May you continue to set records that you yourself can break again! 😉#HappyBirthdayViratKohli pic.twitter.com/nJXWyA74kQ — Kidambi Srikanth (@srikidambi) November 5, 2019

Many more happy returns of the day dear @imVkohli . Wishing you a great year full of happiness and sunshine! May you continue to set new benchmarks and experience ever more love and joy #HappyBirthdayViratKohli pic.twitter.com/KYg3CGHQei — VVS Laxman (@VVSLaxman281) November 5, 2019