विराट कोहली का 25वां टेस्ट शतक, जानिए क्या रिकॉर्ड बने और क्या टूटे

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टेस्ट मैच पर्थ में खेला जा रहा है। मैच के तीसरे दिन टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने अपना 25वां टेस्ट शतक जड़ा। विराट कोहली ने मिचेल स्टार्क की गेंद को स्ट्रेट ड्राइव कर अपना शतक पूरा कर लिया है. यह उनका साल का पांचवां टेस्ट शतक है। वह 281 गेंदों पर 11 चौकों के साथ इस उपलब्धि तक पहुंचे हैं। खेल के तीसरे दिन जब विराट कोहली मैदान पर आए तो भारत मुश्किल स्थिति में था, लेकिन उन्होंने ना केवल इस स्थिति से भारत को बाहर निकाला बल्कि कई रिकॉर्डस भी अपने नाम दर्ज कर लिए हैं।

दूसरे टेस्ट मैच में जब विराट कोहली बल्लेबाजी करने उतरे तो उनके नाम 74 टेस्ट में 6368 रन दर्ज थे. जब वे मैदान पर पहुंचे तब टीम का स्कोर दो विकेट पर आठ रन था, लेकिन विराट ने अपनी शानदार पारी से भारत को मैच में वापसी दिलाई। अपनी इस पारी में शतक जड़ने के साथ ही विराट कोहली ने कई रिकॉर्डस तोड़ दिए हैं। आइए एक नजर डालते हैं और जानते हैं कि विराट कोहली ने किस-किस को पीछे छोड़ दिया है।

यह विराट कोहली का 25वां टेस्ट शतक है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यह उनका 7वां और ऑस्ट्रेलिया में छठा शतक है। विराट ने 2018 में 5 टेस्ट शतक जड़े हैं। यह बतौर कप्तान उनका 18वां शतक हैं। 14 टेस्ट शतक उन्होंने भारत से बाहर जड़े हैं। पहली पारी में विराट कोहली 20 बार शतक जड़ चुके हैं। 13 शतक उन्होंने मैच की दूसरी पारी में जड़े हैं। यह विराट का 21वां शतक है, जो उन्होंने 4 नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए बनाया है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में यह उनका 32वां शतक हैं।

विराट कोहली का ये 63वां अतर्राष्ट्रीय शतक है (सभी प्रारूपों को मिलाकर) और यह सबसे तेज है। विराट का पर्थ में पहला शतक है। विराट ने ऑस्ट्रेलिया में अब तक उनके सभी 5 शहरों (जहां-जहां स्टेडियम हैं) में शतक जड़े हैं। अब सिर्फ ब्रिस्बेन बाकी है।

विराट कोहली का यह ऑस्ट्रेलिया में छठा शतक है। विराट कोहली से पहले सचिन तेंदुलकर ने ऑस्ट्रेलिया में 6 शतक जड़े हैं।

सबसे कम पारियों में 25 टेस्ट शतक जड़ने वाले खिलाड़ी

डॉन ब्रेडमैन- 68

विराट कोहली- 127

सचिन तेंदुलकर- 130



कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले खिलाड़ी

सचिन तेंदुलकर (1998)- 12

रिकी पोंटिंग (2003)- 11

विराट कोहली (2017)- 11

विराट कोहली (2018)- 11

ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले कप्तान

क्लीव लॉयड- 4

विराट कोहली- 4

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले खिलाड़ी

सचिन तेंदुलकर- 20

विराट कोहली- 12

सर जैक हॉब्स- 12

ब्रायन लारा- 12

इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा शतक

रिकी पोंटिंग- 41

विराट कोहली- 34

ग्रीम स्मिथ- 33

