विराट कोहली बेंगलुरु में नहीं बल्कि इस मैदान में खेलेंगे अपना 100वां टेस्ट, श्रीलंका के साथ सीरीज शेड्यूल में हुआ बदलाव 

पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली बेंगलुरु के अपना पसंदीदा एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में अब अपने करियर का ऐतिहासिक 100वां टेस्ट मैच नहीं खेल पाएंगे। चिन्नास्वामी स्टेडियम कोहली की आईपीएल टीम रॉयल चैंलेंजर्स बेंगलोर (आरसीबी) का होम ग्राउंड है ​और ऐसा माना जा रहा था कि वह इसी मैदान पर अपने करियर की बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे। हालांकि अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि कोहली बेंगलुरु में नहीं बल्कि मोहाली के पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन (पीसीए) स्टेडियम में अपना 100वां टेस्ट मैच खेलेंगे।

