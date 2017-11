VIRAL VIDEO: जहीर के रिसेप्शन में विराट-अनुष्का ने लगाया डांस का तड़का, उनकी डांसिंग के हो जाएंगे फैन

Zaheer Khan & Sagarika Ghatge cut the wedding cake together at the wedding reception last night. @glamouralertofficial 😘💕 * * * #ZaheerKhan #SagarikaGhatge #Married #Marriage #NewlyMarried #Wedding #Cricketers #Couple #LoveBirds #Family #Cute #Love #Traditional #Tradition #Ethnic #Dance #DanceParty #GlamourAlert

A post shared by Glamour Alert (@glamouralertofficial) on Nov 27, 2017 at 10:28pm PST