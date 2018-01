Photos: सेल्फी से शुरू हुआ विराट-अनुष्का का न्यू ईयर, खिलाड़ियो के लिए DJ बने टीम इंडिया के कोच

साउथ अफ्रीका सीरीज शुरू होने से पहले टीम इंडिया के खिलाड़ी केपटाउन में जमकर एन्जॉय कर रहे हैं। नए साल का वेलकम भी इन्होंने धूमधाम से किया। इस दौरान सभी स्टार खिलाड़ी अपनी-अपनी वाइफ्स के साथ एन्जॉय करते दिखे। जहां कैप्टन विराट कोहली ने वाइफ अनुष्का शर्मा के साथ सेल्फी ली। वहीं रोहित शर्मा भी वाइफ रितिका और आजिंक्य रहाणे पत्नी राधिका धोपावकर के साथ रेस्टोरेंट में पार्टी करते नजर आए। पार्टी से पहले स्टार वाइफ्स ने जमकर शॉपिंग की और फोटोज क्लिक करवाने का कोई मौका नहीं छोड़ा।

A post shared by Rohit Sharma (@rohitsharma45) on Dec 31, 2017 at 10:16am PST

रवि शास्त्री बने 'डीजे वाले बाबू'...

दूसरी तरफ भारतीय क्रिकेट टीम के कोच रवि शास्त्री ने दक्षिण अफ्रीका में 'डी-जे वाले बाबू' बनकर नया अवतार दिखाया और सभी को नए साल की बधाईयां दीं। शास्त्री ने अपने ट्विटर अकांउट पर एक तस्वीर पोस्ट की है जिसमें वह डी-जे पर गाने बजाते हुये दिख रहे हैं, उन्होंने सभी को बधाई देते हुए लिखा ' सभी को नए साल की बधाई, इस साल धमाल करो, ईश्वर आप पर कृपा करें।'

Happy New Year all. Have a kick-ass year. God Bless 🎇 pic.twitter.com/vOwPQJKEEF

Wish you all a very happy new year. Have a cheerful year ahead. #2018 pic.twitter.com/owbQtOeYL2