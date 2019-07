क्रिकेट मैच में टॉस के दौरान सीधा खड़ा हुआ सिक्का

एशियन क्रिकेट काउंसिल (एसीसी) के अंडर-19 क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान नेपाल-हांगकांग के बीच मैच से पहले एक अजीबोगरीब वाकया हुआ। इसे पढ़कर आपको फिल्म शोले याद आ जाएगी। फाइनल मैच में टॉस के दौरान सिक्का खड़ा हो गया। इसके चलते टॉस दोबारा करना पड़ा। खड़े हुए सिक्के की फोटो एवं दोनों टीमों के कप्तान की तस्वीरें सोमवार देर रात ‘मोमो क्रिकेट’ नामक टि्वटर हैंडल पर शेयर की गईं।

शेयर की गई तस्वीर तेजी से वायरल हो रही हैं। फोटो साझा करते हुए लिखा गया, ‘तो आज यह हुआ और इसे वायरल क्यों नहीं किया जाए?’

Have you ever seen anything like this before?! https://t.co/RXBaZpBXDP

एशिया अंडर-19 क्वालिफायर के फाइनल मैच में नेपाल ने हांग कांग को छह विकेट से हरा दिया। टूर्नामेंट में नेपाल की टीम अपराजित रही।

🧐 How often do we see this?



The toss in the finals of the #U19ER had to be redone as the coin wouldn't budge either way! #NEPvHK pic.twitter.com/sEIK1DZE1f