VIDEO: ...जब जिगरी दोस्त सचिन को देखकर उनके पैर छूने लगे कांबली

जैसे ही विनोद कांबली सचिन के सामने पहुंचे तो दोनों ने एक दूसरे को देखकर खुशी जाहिर की और गर्मजोशी से हाथ मिलाया। सचिन ने कांबली को मेडल पहनाया। फिर जाते-जाते कांबली अचानक सचिन के पांव छूने के लिए नीचे झुक गए, तभी सचिन हंसकर उन्हें ऊपर उठाया और उनके गले लग गए। कांबली ने अपने दोस्त सचिन को सम्मान देने का ये रोचक तरीका निकाला जिसे देखकर वहां मौजूद दर्शकों ने खूब तालियां बजाईं।

आपको बता दें विनोद कांबली इस लीग में लायंस टीम के मेंटर हैं, जिसने फाइनल में हार झेली थी। बता दें कि क्रिकेट के इतिहास में सचिन और कांबली की दोस्ती की मिसाल दी जाती है। दोनों ने स्कूल में साथ क्रिकेट खेलना शुरू किया और ये जोड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट में भी हिट रही। हालांकि कई सालों से सचिन और कांबली एक दूसरे से दूरी बनाए हुए थे, जिसके बाद उनकी दोस्ती में दरार आने की बातें होने लगीं। हालांकि इससे पहले हाल ही में सचिन और कांबली की मुलाकात मुंबई क्रिकेट के 500वें मैच के मौके पर हुई थी। इस दौरान सचिन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कांबली के साथ एक तस्वीर भी शेयर की थी।

