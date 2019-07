टीम सलेक्शन मुद्दे पर सौरव गांगुली से सहमत नहीं विनोद कांबली, ट्वीट कर दिया जवाब

India Tour of West Indies 2019: भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली का मानना है कि क्रिकेट के हर प्रारूप में एक ही तरह के खिलाड़ियों को शामिल किया जाना चाहिए। इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया कि इससे टीम में लय बनी रहती है और टीम के अंदर आत्मविश्वास आता है। लेकिन पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली टीम सलेक्शन के मामले में सौरव गांगुली से बिल्कुल अलग राय रखते हैं। विनोद कांबली का कहना है कि हर प्रारुप से हिसाब के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का चुनाव किया जाना चाहिए।

हाल ही में वेस्टइंडीज दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान हुआ था। इसके बाद गांगुली ने कहा था कि तीनों प्रारुप के लिए एक ही तरह की टीम चुनी जानी चाहिए।

IND vs WI: जानिए भारत के वेस्ट इंडीज दौरे पर टेस्ट, ODI और T20 का पूरा शेड्यूल

टीम चयन पर सौरव गांगुली की इस राय से विनोद कांबली इत्तेफाक नहीं रखते हैं। सौरव गांगुली के ट्वीट पर जवाब देते हुए कांबली ने भी टीम सलेक्शन को लेकर अपनी राय टि्वटर पर रखी है।

उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, “मैं प्रारूप के हिसाब से खिलाड़ियों को चुनने में विश्वास रखता हूं। हमें प्रारुप के हिसाब से सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुनने चाहिए और उनके साथ खेलना चाहिए। इससे भारतीय टीम को खिलाड़ी बचाने में मदद मिलेगी और प्रबंधन खिलाड़ियों को बड़ी सीरीज के लिए उपयोग में ले सकेगा। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया इसके मुख्य उदाहरण हैं।”

I believe in horses for courses.

We need to choose the best players for the format & play them.

It will help #TeamIndia preserve players & with the big pool of players at our disposal, the mgmt can then utilize players for bigger series.

England & Australia are prime examples. https://t.co/wd9VKrBZmG — VINOD KAMBLI (@vinodkambli349) July 24, 2019

एमएसके प्रसाद की अध्यक्षता वाली सीनियर चयन समिति ने विंडीज दौर के लिए जब टीम का ऐलान किया था। तब गांगुली ने ट्वीट कर लिखा था, “समय आ गया है कि भारतीय चयनकर्ता सभी प्रारुपों के लिए एक ही तरह की टीम चुनें... कुछ खिलाड़ी सभी प्रारुप में खेल रहे हैं... महान टीमों के पास निरंतर खेलने वाले खिलाड़ी होते हैं। यह सभी को खुश करने वाली बात नहीं है बल्कि देश के लिए सर्वश्रेष्ठ चुनने वाली बात है। कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो सभी प्रारुप में खेल सकते हैं।''

Time has come for indian selectors to pick same players in all formats of the game for rhythm and confidence.. too few are playing in all formats ..great teams had consistent players ..it’s not about making all happy but picking the best for the country and be consistent..@bcci — Sourav Ganguly (@SGanguly99) July 24, 2019

वहीं, सौरव गांगुली ने शुभमन गिल और अजिंक्य रहाणे के वनडे टीम में नहीं चुने जाने पर भी अपनी नाराजगी व्यक्त की थी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा था- ''शुभमन गिल और अंजिक्य रहाणे को वनडे टीम में न देखकर हैरान हूं।”

There are many in the squad who can play all formats ..surprised not to see shubman gill ..Rahane in the one day squad.. — Sourav Ganguly (@SGanguly99) July 24, 2019

वेस्टइंडीज दौरे के लिए टीम इंडिया इस प्रकार है:

तीन मैचों की टी-20 सीरीज के लिए भारत की 15 सदस्यीय टीमः विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा (उप-कप्तान), शिखर धवन, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे, ऋषभ पंत, कुणाल पांड्या, रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, राहुल चाहर, भुवनेश्वर कुमार, खलील अहमद, दीपक चाहर, नवदीप सैनी।

तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारत की 15 सदस्यीय टीमः विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा (उप-कप्तान), शिखर धवन, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, केदार जाधव, मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार, खलील अहमद, नवदीप सैनी।

दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारत की 16 सदस्यीय टीमः विराट कोहली (कप्तान), अजिंक्य रहाणे (उप-कप्तान), मयंक अग्रवाल, केएल राहुल, चेतेश्वर पुजारा, हनुमा विहारी, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, ऋद्धिमान साहा, आर अश्विन, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, उमेश यादव।

(एजेंसी इनपुट के साथ)