केएल राहुल के नाम पर आथिया शेट्टी को फैशन डिजाइनर ने छेड़ा, एक्ट्रेस ने दिया ये जवाब

टीम इंडिया के स्टाइलिश बल्लेबाज केएल राहुल (KL Rahul) इन दिनों अपने लव अफेयर की खबरों को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। निधि अग्रवाल, आथिया शेट्टी और आकांक्षा रंजन कपूर के साथ केएल राहुल का नाम जुड़ चुका है। हालांकि, निधि अग्रवाल को लेकर केएल राहुल साफ कर चुके हैं कि वह सिर्फ उनकी एक अच्छी दोस्त है। आथिया शेट्टी और आकांक्षा रंजन कपूर को लेकर राहुल या इन दोनों एक्ट्रेस की तरफ से कोई सफाई नहीं आई है। केएल राहुल और आलिया भट्टी की बेस्टफ्रेंड आकांक्षा को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है, लेकिन आथिया शेट्टी की एक पोस्ट पर फैशन डिजाइनर विक्रम फडनीस के कमेंट ने केएल राहुल की 'लव स्टोरी' को एक नया मोड़ दे दिया है।

दरअसल, आथिया शेट्टी ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की। इस पोस्ट में लिखा था- “Trust the Timing of your Life.” अपने जीवन में समय पर भरोसा रखो। इस पर विक्रम फडनीस ने ऐसा कमेंट किया, जिसके बाद आथिया का नाम क्रिकेटर केएल राहुल से एक बार फिर से जोड़ा जा रहा है।

बता दे कि आथिया शेट्टी के साथ केएल राहुल का नाम पहले भी जोड़ा गया था, लेकिन आकांक्षा रंजन कपूर के साथ खबरें आने के बाद यह मामला ठंडा पड़ गया था, लेकिन अब विक्रम फडनीस के कमेंट के बाद केएल राहुल और आथिया शेट्टी के अफेयर की खबरों ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है।

आथिया शेट्टी की पोस्ट पर विक्रम फडनीस ने कमेंट किया। उन्होंने लिखा- चलो केएल चलें??? कुआला-लंपुर।" इसके साथ ही उन्होंने इमोजी भी बनाए। विक्रम ने इस पोस्ट पर सिर्फ केएल लिखा था, लेकिन विक्रम के इस कमेंट पर आथिया ने जवाब दिया- "आपको ब्लॉक करने का समय आ चुका है।" आथिया के इस कमेंट के जवाब में विक्रम ने लिखा- "मैं इसकी अंपायर से शिकायत करूंगा और एक बार विकेट गिर गया तो पवेलियन वापस लौटना पड़ेगा।" विक्रम के इन कमेंट्स के बाद फैन्स केएल राहुल और आथिया शेट्टी की लवस्टोरी पर कमेंट भी कर रहे हैं।





बता दें कि हाल ही में अकांक्षा रंजन कपूर के साथ चल रही खबरो पर केएल राहुल ने कहा था कि उन्हें इस तरह की रिपोर्ट्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है। लोकेश राहुल ने कहा था, ''ओह इस तरह की खबरें लिखी जा रही हैं, लेकिन मैं अखबार नहीं पढ़ता। इसलिए मुझे नहीं पता कि मेरे बारे में क्या लिखा जा रहा है। मैं अपनी निजी लाइफ को निजी ही रखता हूं। मैं इन्हें सार्वजनिक बातचीत का विषय नहीं बनाता। फिलहाल मेरी प्रतिबद्धता क्रिकेट है।'' जब उनसे पूछा गया कि क्या वह सिंगल है तो इस पर उन्होंने डिफेंसिव शॉट खेलते हुए कहा, ''मुझे नहीं पता। जब मुझे पता चलेगा तो मैं आपको भी बताऊंगा।''